В Поморье отметят 120-летие со дня рождения адмирала Николая Кузнецова

Мероприятия пройдут в Архангельске, Котласе и на малой родине адмирала – в деревне Медведки Котласского округаМероприятия пройдут в Архангельске, Котласе и на малой родине адмирала – в деревне Медведки Котласского округаТоржественные мероприятия пройдут в Архангельске, Котласе и на малой родине Николая Герасимовича Кузнецова — в деревне Медведки Котласского округа.
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