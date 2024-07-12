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Регион 29

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В Поморье отметят 120-летие со дня рождения адмирала Николая Кузнецова

Мероприятия пройдут в Архангельске, Котласе и на малой родине адмирала – в деревне Медведки Котласского округаМероприятия пройдут в Архангельске, Котласе и на малой родине адмирала – в деревне Медведки Котласского округаТоржественные мероприятия пройдут в Архангельске, Котласе и на малой родине Николая Герасимовича Кузнецова — в деревне Медведки Котласского округа.

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