В Поморье отметят 120-летие со дня рождения адмирала Николая Кузнецова

Мероприятия пройдут в Архангельске, Котласе и на малой родине адмирала – в деревне Медведки Котласского округаМероприятия пройдут в Архангельске, Котласе и на малой родине адмирала – в деревне Медведки Котласского округаТоржественные мероприятия пройдут в Архангельске, Котласе и на малой родине Николая Герасимовича Кузнецова — в деревне Медведки Котласского округа.