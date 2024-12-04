Крутые спорткары Mitsubishi

Эх, Mitsubishi, свет моих очей… В восьмидесятые и девяностые японская компания радовала интересной и очень вдохновляющей линейкой моделей на любой вкус, а теперь… Pajero канул в Лету, именем Eclipse называют кроссовер, а классные быстрые легковушки остались лишь в памяти поклонников и онлайн-объявлениях о продаже.