Крутые спорткары Mitsubishi

Эх, Mitsubishi, свет моих очей… В восьмидесятые и девяностые японская компания радовала интересной и очень вдохновляющей линейкой моделей на любой вкус, а теперь… Pajero канул в Лету, именем Eclipse называют кроссовер, а классные быстрые легковушки остались лишь в памяти поклонников и онлайн-объявлениях о продаже.
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