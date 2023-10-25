Мировая война началась: Израиль бьёт по Сирии, Китай посылает флот, а Германия — спецназ

ВТ

Василий Топчий

Никто никого не учит. Просто факты. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии, в результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит сирийской ракетой С-200. Израильские средства управления авиации и летчики F-16 не могли не видеть, что в этом районе заходит на посадку российский самолет Ил-20, который заходил с высоты 5 километров. Тем не менее, они пошли на эту провокацию. О планируемой операции Израильская сторона уведомила за минуту до удара и это не позволило вывести самолет из этого района, который стал жертвой удара. Расцениваем данное провокационное действие Израиля как враждебное, в результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих, это абсолютно не отвечает духу Российско-Израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия." Стоит также отметить, что свою лепту в случившееся внесли действия Франции, точнее фрегата «Овернь» , который создал и без того сложную обстановку для работы боевых расчетов сирийских зенитных ракетных войск. Своими пусками крылатых ракет корабль ВМС Франции только запутывал и без того сложную ситуацию в этой части Средиземного моря. Поэтому вина французской стороны в том, что погиб российский самолет Ил-20 однозначно есть, об этом также заявило и Минобороны РФ. 18 сентября 2018. ГДЕ ЭТИ АДЕКВАТНЫЕ ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ? 5 ЛЕТ ПРОШЛО!!! ВРЕМЯ НЕ ПОДОШЛО, ГОВОРИТЕ!