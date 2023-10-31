СМИ: войска Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боеготовности

Причиной стали несколько происшествий с бойцами движения "Ансар Аллах" Вооруженные силы Саудовской Аравии перевели в режим повышенной боевой готовности из-за столкновений с бойцами движения "Ансар Аллах" на границе с Йеменом.
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