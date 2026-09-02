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7000 мАч, 120 Гц и 256 ГБ за 135 долларов. Moto G100s стал самым выгодным бюджетным смартфоном по версии AnTuTu

7000 мАч, 120 Гц и 256 ГБ за 135 долларов. Moto G100s стал самым выгодным бюджетным смартфоном по версии AnTuTu

А новый Redmi Note 17 Pro вошел в топ-10 Разработчики AnTuTu опубликовали свежиый рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности — за август текущего года.

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