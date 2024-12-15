«Член банды Берии»: как Хрущёв поступил с разведчиком №1 Судоплатовым

Мнения о Павле Судоплатове, учитывая специфику его деятельности, часто завесили от конъюнктуры. Его могли назвать и «сталинским палачом», и «главным оперативником страны», его возносили за блестяще проведенные контртеррористические операции, но одновременно обвиняли в расправах над безвинными гражданами.