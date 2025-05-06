Армия Пакистана заявила о ракетном ударе со стороны Индии

Вооружённые силы Индии нанесли ракетный удар по пакистанском мечети Субхануллы, Бахавалпуру и Музаффарабаду, заявил глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.
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