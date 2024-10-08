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Царьград

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Харрис оказалась не готова к встрече с Путиным. Всё из-за Украины

Харрис оказалась не готова к встрече с Путиным. Всё из-за Украины

Камала Харрис оказалась не готова встретиться в Президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования украинского конфликта.

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ГБ
Геннадий Бережнов
Как встречаться, если нет мозгов.
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