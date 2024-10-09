В Омске на карантин полностью закрыли уже шесть школ - № 7, 26, 96, 140, 145 и 150. Всего проблемы с посещаемостью из-за ОРВИ есть в 369 классах.
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В Омске на карантин полностью закрыли уже шесть школ - № 7, 26, 96, 140, 145 и 150. Всего проблемы с посещаемостью из-за ОРВИ есть в 369 классах.