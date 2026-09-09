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Царьград

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Опубликованы карты окружения в котле боевиков ВСУ в Харьковской области

Опубликованы карты окружения в котле боевиков ВСУ в Харьковской области

По оценке Минобороны России, в окружение попало около 1700 военнослужащих ВСУ.В Сети публикуют различные версии карт окружения украинских подразделений в Харьковской области.

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