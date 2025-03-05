Да, платить за Windows Server вчетверо больше — это норма: Microsoft ответила на претенз...

Да, платить за Windows Server вчетверо больше — это норма: Microsoft ответила на претензии британского регулятора CMAПризыв Google и AWS «вмешаться и ограничить цену», которую Microsoft взимает с них за лицензирование своего ПО в их облаках, является одновременно «экстраординарным и беспрецедентным», заявила Microsoft в ответ на публикацию Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) предварительных выводов по проводимому расследованию конкуренции на облачном рынке страны, сообщил The Register.