В Судакской крепости открылась выставка археологических находок

В Музее-заповеднике «Судакская крепость» открылась выставка «Поливная керамика Сугдеи». Тарелки, кубки, чаши на кольцевых поддонах, миски, кувшины, пиалы, блюда византийского и крымского производства X-XV веков из фондов музея-заповедника представлены в Консульской башне.
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