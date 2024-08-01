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Крымское информационное агентство

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В Судакской крепости открылась выставка археологических находок

В Судакской крепости открылась выставка археологических находок

В Музее-заповеднике «Судакская крепость» открылась выставка «Поливная керамика Сугдеи». Тарелки, кубки, чаши на кольцевых поддонах, миски, кувшины, пиалы, блюда византийского и крымского производства X-XV веков из фондов музея-заповедника представлены в Консульской башне.

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