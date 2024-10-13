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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хромачева и Данилина выиграли первый парный титул «тысячника»

Хромачева и Данилина выиграли первый парный титул «тысячника»

Ирина Хромачева и Арина Данилина выиграли парный турнир WTA 1000 в Ухане. В финале они победили Джессику Пегулу и Эйшу Мухаммед со счетом 6:3, 7:6(6).

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