Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Как глобальное потепление влияет на Смоленскую область?

Как глобальное потепление влияет на Смоленскую область?

Эксперт подвел предварительные погодные итоги года В преддверии окончания 2024 года, когда принято подводить итоги прошедших 12 месяцев, корреспондент «Смоленской народной газеты» поговорил с «синоптиком из народа», администратором ВК-паблика «Погода в Смоленске и области» Михаилом Хайбулловым о погодных рекордах, прогнозе на новогодние праздники и сезонные изменения в регионе за год.

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