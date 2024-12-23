Как глобальное потепление влияет на Смоленскую область?

Эксперт подвел предварительные погодные итоги года В преддверии окончания 2024 года, когда принято подводить итоги прошедших 12 месяцев, корреспондент «Смоленской народной газеты» поговорил с «синоптиком из народа», администратором ВК-паблика «Погода в Смоленске и области» Михаилом Хайбулловым о погодных рекордах, прогнозе на новогодние праздники и сезонные изменения в регионе за год.