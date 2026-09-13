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Ванилла SU

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Shiseido: 150 лет науки о красоте и безупречный макияж лица

Shiseido: 150 лет науки о красоте и безупречный макияж лица

Когда в 1872 году Аринобу Фукухара, бывший главный фармацевт Императорского военно-морского флота Японии, открыл в токийском районе Гинза небольшую аптеку, он вряд ли предполагал, что закладывает фундамент старейшей косметической компании мира.

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