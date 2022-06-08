В Омской области полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тарскому району в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что четверо жителей района могут быть причастны к совершению незаконной рубки лесных насаждений.

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