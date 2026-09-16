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«Неужели я не заслужил быть гражданином?»: участник СВО с госнаградой рискует снова потерять детей из-за отсутствия паспорта РФ

«Неужели я не заслужил быть гражданином?»: участник СВО с госнаградой рискует снова потерять детей из-за отсутствия паспорта РФ

RuNews24.ru История 42-летнего Сергея Латыпова обнажает бюрократический парадокс, в котором оказался человек, защищавший Россию.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

не понимаю ведь не так давно был Указ Президента о выдачи гражданства участникам СВО- ТАК ПОЧЕМУ НА МЕСТАХ ЭТОТЗакон НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ- В ТАКОМ СЛУЧАЕ-НЕОБХОДИМО СЛЕДУЮЩЕЕ ЧЕРЕЗ СУД ЛИШАТЬ ТОГО ЧИНОВНИКА КОТОРЫЙ ПРЕПЯИСИВУЕТ Указу Президента РФ- снимать с должности без права на восстановление в государственных органах пожизненно и штрафовать на 25 миллионов - в случае не имениия этой суммы-конфисковать имущество данного чиновника и его ближайших родственников до 4 колена

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Да уж зато многие другие тут не только гражданство сразу получили но и всякие ништяки в придачу! А где   объявленное  что для защитников наших все бага и в чем они?))

Профиль пользователя Андрей Павлов
Андрей Павлов

Ну он же не Боня, чтобы им Песков заинтересовался. Тогда вопрос с гражданством решился бы без какого-то там Таджикистана. А для МВД да, это проблема. И если сейчас таджики напишут, что знать такого не знают, МВД с чистой совестью спишут парня в утиль, а детей в детдом.

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