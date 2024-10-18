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Татар-информ

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Медведев: Украина пытается создать «грязную бомбу»

Киевский режим пытается создать «грязную бомбу». На это намекают «казалось бы бессмысленные» разговоры вокруг создания Украиной ядерного оружия, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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