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Йогышлы авырулар хастаханәсендә «NAN Кебаб» кафесында ашап агуланган 28 пациент дәвалана

Бүгенге көндә Профессор А.Ф.Агафонов исемендәге Республика клиник йогышлы авырулар хастаханәсендә «NAN Кебаб» кафесында ашап агуланган 28 пациентка ярдәм күрсәтелә.

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