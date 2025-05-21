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"Генералы уходят на покой": Шойгу. Салюков. Герасимов? Что кроется за сенсациями к юбилею

"Генералы уходят на покой": Шойгу. Салюков. Герасимов? Что кроется за сенсациями к юбилею

Царьград MOD Russia/via Globallookpress.com/Globallookpress Бывший министр обороны России Сергей Шойгу празднует 70-летний юбилей.

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Комментарии
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Людмила Голованова
Что? Наворовали и безнаказанно на покой? Что, в Монако вилла продаётся по сходной цене?!
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2 час.
Гулька
Обобрали казну государства за счет рядовых солдат, которых они кормили тухлятиной, а теперь с почетом на пенсию, безбедно проживать награбленное где-нибудь на Бали или Мальдивах? Когда же наши руководители начнут думать о стране, а не о своих карманах?
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1 час.
Nikolay Stepanov
Старая система не способна ни воевать, ни модернизироваться
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10 мин.
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