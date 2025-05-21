"Генералы уходят на покой": Шойгу. Салюков. Герасимов? Что кроется за сенсациями к юбилею

Что? Наворовали и безнаказанно на покой? Что, в Монако вилла продаётся по сходной цене?!

Гулька

Обобрали казну государства за счет рядовых солдат, которых они кормили тухлятиной, а теперь с почетом на пенсию, безбедно проживать награбленное где-нибудь на Бали или Мальдивах? Когда же наши руководители начнут думать о стране, а не о своих карманах?