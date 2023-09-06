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Перспективная БМП на платформе «Курганец-25» получила новую конфигурацию с заменой шасси

Перспективная БМП на платформе «Курганец-25» получила новую конфигурацию с заменой шасси

Российская армия еще не скоро получит новую боевую машину пехоты, разрабатываемую на платформе "Курганец-25", работы по ней еще не завершены.

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