NYT: в Киеве считают нереализуемой идею Трампа о контроле над украинскими АЭС

Эксперты украинской энергетической сферы категорически уверены, что предложение президента США Дональда Трампа о передаче атомных электростанций страны под контроль Вашингтона нереализуемо из-за сложностей юридического, технического и политического характера.
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