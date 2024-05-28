Эксперт Синюгин объяснил, что не так со «стеной дронов» на границе РФ

И военные, и политики в Евросоюзе скептически относятся к идее Польши и Прибалтики построить «стену из дронов» на границе с Россией, потому что опасаются возможной конфронтации, заявил в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» военный эксперт Александр Синюгин.