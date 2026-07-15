«Выгнать из Думы и посадить на пенсию»: Михалков жёстко ответил Родниной, и спор взорвал Сеть

Владимир Погодин Роднина давно уже не наша ..русская..она подстилка штатовская! Уехала бы к дочке в штаты...да не пускают! Бабла немеренно хапнула за думу!

vitaliy tabachenkov Чем больше накопил на некий день (обычно "чёрный"), тем быстрей он наступает. Поэтому советы этой бабули из США относятся только к тем, кто не знаком с бытовухой.