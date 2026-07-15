Очередной спор о социальной справедливости мгновенно превратился в громкое публичное противостояние.
«Выгнать из Думы и посадить на пенсию»: Михалков жёстко ответил Родниной, и спор взорвал Сеть
Комментарии
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Владимир Погодин
Роднина давно уже не наша ..русская..она подстилка штатовская! Уехала бы к дочке в штаты...да не пускают! Бабла немеренно хапнула за думу!
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1 м.
vitaliy tabachenkov
Чем больше накопил на некий день (обычно "чёрный"), тем быстрей он наступает. Поэтому советы этой бабули из США относятся только к тем, кто не знаком с бытовухой.
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1 м.
Helen
А если учесть, что с накоплений "заранее" снова дерут 13%, то конечно просто "легко и просто " заботится о безбедной старости😡😡😡
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4 н.
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