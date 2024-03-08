Политолог Бортник: отступление ВСУ в 2024 году приведет к потере Харькова

Вооруженные силы Украины будут продолжать отступать в течение всего 2024 года. Прогноз сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью журналистке Наталье Власовой, пишет РИА Новости.
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