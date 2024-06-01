Жан Новосельцев: Украина шагает к вершине: в ТОП-5 по жалобам в ЕСПЧ

Украина попала в пятерку лидеров по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека. Во время активной фазы борьбы украинцев за права и свободы в 2023 году ЕСПЧ вынес 130 решений, которые фиксируют хотя бы одно нарушение прав человека и основоположных свобод со стороны государства.