Поллитровые алюминиевые банки стали в России экзотикой

Производители упаковки в России отказались от выпуска банок 0,5 литра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Арнест упаковочные решения», крупнейший в стране производитель алюминиевых банок, сняла с производства тару объемом 0,5 литра.
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