Наемницу из США Эштон-Чирилло приговорили в России к 20 годамНаемницу из США Эштон-Чирилло приговорили в России к 20 годамНаемницу из США Сара Эштон-Чирилло, которая участвовала в боевых действиях на стороне киевского режима и распространяла фейки о российской армии, приговорили к 20 годам колонии.