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В Орле спасатели вызволили ребёнка из запертой квартиры

В Орле спасатели вызволили ребёнка из запертой квартиры

Вчера утром, в 10:33, на улицу Раздольную в Орле выехали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части.  Поводом стало тревожное сообщение: входная дверь квартиры захлопнулась, а внутри оставался ребёнок.

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