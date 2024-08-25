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LEON Вторая лига А. «Велес» принимает «Кубань», «Челябинск» в гостях у «Ленинградца», «Родина-2» против «Машук-КМВ»

«Велес» принимает «Кубань», «Челябинск» в гостях у «Ленинградца», «Родина-2» против «Машук-КМВ». LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 6-й тур 25 августа «Спартак» Кострома – «Текстильщик» – 14:30 «Ленинградец» – «Челябинск» – 16:00 «Авангард» Курск – «Сибирь» – 17:00 «Велес» – «Кубань» – 17:00 «Волгарь» – «Калуга» – 18:00 Группа «Серебро» 5-й тур 25 августа «Торпедо» Миасс – «Иртыш» Омск – 14:00 «Динамо» Брянск – «Металлург» Липецк – 16:00  «Волга» Ульяновск – «Краснодар-2» – 16:00 «Химик» – «Муром» – 17:00 «Родина-2» – «Машук-КМВ» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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