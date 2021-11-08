Правительство Дании предложило вернуть ковид-паспорта

Требования предъявлять ковид-паспорта в ряде выбранных мест, включая закрытые закусочные и ночные клубы, предложил вновь ввести министр здравоохранения Магнус Хеунике на пресс-конференции, 8 ноября сообщает датское новостное агентство Nyheder.
Требования предъявлять ковид-паспорта в ряде выбранных мест, включая закрытые закусочные и ночные клубы, предложил вновь ввести министр здравоохранения Магнус Хеунике на пресс-конференции, 8 ноября сообщает датское новостное агентство Nyheder.
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