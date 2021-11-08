smi.media

187 подписчиков

Правительство Дании предложило вернуть ковид-паспорта

Правительство Дании предложило вернуть ковид-паспорта

Требования предъявлять ковид-паспорта в ряде выбранных мест, включая закрытые закусочные и ночные клубы, предложил вновь ввести министр здравоохранения Магнус Хеунике на пресс-конференции, 8 ноября сообщает датское новостное агентство Nyheder.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх