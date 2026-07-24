«Выглядит многообещающе». Ньюи подвёл итоги дебюта обновлённой машины Aston Martin

Aston MartinРуководитель и управляющий технический партнёр Aston Martin Эдриан Ньюи считает, что привезённый в Венгрию пакет обновлений показал обнадёживающие результаты, несмотря на то что дебют новой версии AMR26 был омрачён технической проблемой на машине Лэнса Стролла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии