«Выглядит многообещающе». Ньюи подвёл итоги дебюта обновлённой машины Aston Martin

Aston MartinРуководитель и управляющий технический партнёр Aston Martin Эдриан Ньюи считает, что привезённый в Венгрию пакет обновлений показал обнадёживающие результаты, несмотря на то что дебют новой версии AMR26 был омрачён технической проблемой на машине Лэнса Стролла.