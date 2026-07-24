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«Выглядит многообещающе». Ньюи подвёл итоги дебюта обновлённой машины Aston Martin

«Выглядит многообещающе». Ньюи подвёл итоги дебюта обновлённой машины Aston Martin

Aston MartinРуководитель и управляющий технический партнёр Aston Martin Эдриан Ньюи считает, что привезённый в Венгрию пакет обновлений показал обнадёживающие результаты, несмотря на то что дебют новой версии AMR26 был омрачён технической проблемой на машине Лэнса Стролла.

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