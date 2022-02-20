На акциях протеста в Оттаве задержали около 150 человек

Около 150 человек задержали во время акций протеста дальнобойщиков в Оттаве. Об этом передает ТАСС. Как сообщает полиция, правоохранители стали использовать дубинки и химические вещества для усмирения протестующих, которые «вели себя агрессивно».
Около 150 человек задержали во время акций протеста дальнобойщиков в Оттаве. Об этом передает ТАСС. Как сообщает полиция, правоохранители стали использовать дубинки и химические вещества для усмирения протестующих, которые «вели себя агрессивно».
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