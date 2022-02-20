smi.media

458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ромка
    Резюме надо было давить гадов до последнего и 85% населения депортировать в среднюю азию и так с прибалтикой и украин...В Польше прошел м...
  • Серж Южанин
    В Польше заявили,...
  • Серж Южанин
    Ударной группиров...

На акциях протеста в Оттаве задержали около 150 человек

На акциях протеста в Оттаве задержали около 150 человек

Около 150 человек задержали во время акций протеста дальнобойщиков в Оттаве. Об этом передает ТАСС. Как сообщает полиция, правоохранители стали использовать дубинки и химические вещества для усмирения протестующих, которые «вели себя агрессивно».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх