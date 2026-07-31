Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ревва молчит о СВО, но должен налоговой 1,85 млн. Почему звезды и блогеры сидят на шее у государства

Ревва молчит о СВО, но должен налоговой 1,85 млн. Почему звезды и блогеры сидят на шее у государства

Они зарабатывают миллионы, но не платят налоги. Ревва — 1,85 млн, Летучая — 1,7 млн, Малахов — 3,6 млн.

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Комментарии
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карла карлова
Мерзкий тип!Зачем его пустили в Россию??!Это неправильное решение.Под зад коленкой этого слизняка.
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1 м.
Николай Аленов
Андрей Иваныч таких &quot;звёзд&quot;до революции за оградой кладбища хоронили.
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1 м.
ninikooo Митусова
А в УК РФ нет статьи для подобных кривляк?! Кто его впустил в РФ обратно?! Может их вместе на лесоповал отправить?! Пора уже ввести уголовную ответственность для тех, кто впускает релоктантов в страну.
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1 м.