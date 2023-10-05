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«Цитируют Путина»: Хиллари Клинтон призвала бороться с американцами

«Цитируют Путина»: Хиллари Клинтон призвала бороться с американцами

Кризис стоимости жизни и политический раскол в Соединенных Штатах достигли такого размаха при демократах, что ощущение творимого беззакония пробивает все заранее выстроенные властью при помощи мощной пропаганды заслоны здравого разума.

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