Проще не придумаешь! Оригинальное ПЕЧЕНЬЕ с Начинкой- СУПЕР Выпечка к чаю! И в будни и на Праздник!

Привет, Друзья! Предлагаю испечь нежное, красивое печенье с начинкой к чаю, которое порадует Вас и в будни и на праздник! Оригинальное, вкусное, а приготовить его проще простого! Такое печенье можно приготовить, даже, в качестве, приятного подарка.