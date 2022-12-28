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Джейсон Кидд: «Дончич был в одной категории с Бэйлором и Чемберленом, теперь он создал собственную категорию»

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд прокомментировал историческое выступление Луки Дончича в матче против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).

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