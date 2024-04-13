В Астрахани активизировали работы по ямочному ремонту и дорожной разметке

По поручению главы города Олега Полумордвинова в облцентре активизированы дорожные работы, которые проводятся не только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дорог», но и по линии муниципальной программы содержания дорожно-транспортной сети.
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