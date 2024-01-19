В Рязанской области пройдут рейды ГИБДД в выходные

Сотрудники автоинспекции будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД на территории региона. Также полицейские обратились к рязанцам с просьбой сообщать о противоправных действиях водителей на дорогах.
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