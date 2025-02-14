Путин поручил назначать пособие на ребенка при незначительном превышении дохода

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос назначения пособия на ребенка при незначительном превышении дохода семьи над размером прожиточного минимума, установлленного в регионе проживания.
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