Ударные кулаки НАТО на границе с четырёх направлений: Снарядов и техники достаточно. ВСУ готовы воевать до 2029 года

Прошедший на днях саммит НАТО показал неутешительные итоги. Политики говорили о нежелании любой конфронтации с Россией, но призвали усилить западное присутствие не только на Балканах и в Африке, но даже в Чёрном море, попутно называя Москву одной из самых больших угроз безопасности, утверждая, что поражение Украины в конфликте – это капитуляция всего альянса.