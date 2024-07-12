Ударные кулаки НАТО на границе с четырёх направлений: Снарядов и техники достаточно. ВСУ готовы воевать до 2029 года

Прошедший на днях саммит НАТО показал неутешительные итоги. Политики говорили о нежелании любой конфронтации с Россией, но призвали усилить западное присутствие не только на Балканах и в Африке, но даже в Чёрном море, попутно называя Москву одной из самых больших угроз безопасности, утверждая, что поражение Украины в конфликте – это капитуляция всего альянса.
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