Президент Финляндии поддержал атаки на логистические центры РФ: «Это разумная военная стратегия»

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что атаки на гражданские логистические центры России, включая склады Wildberries, являются «разумной военной стратегией», которая повышает стоимость войны для Москвы и приближает завершение конфликта.
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