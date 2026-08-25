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Русская весна

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Президент Финляндии поддержал атаки на логистические центры РФ: «Это разумная военная стратегия»

Президент Финляндии поддержал атаки на логистические центры РФ: «Это разумная военная стратегия»

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что атаки на гражданские логистические центры России, включая склады Wildberries, являются «разумной военной стратегией», которая повышает стоимость войны для Москвы и приближает завершение конфликта.

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