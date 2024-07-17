SOKOLOV: сильное влияние на выбор украшений для зумеров оказывают соцсети

Зумеры выбирают украшения в зависимости от образа бренда, миллениалы основываются на рекламных кампаниях, а россияне поколения Х доверяют только своим предпочтениям, показало исследование SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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