Разгром украинских сил: новости СВО от 30 сентября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 949 день спецоперации России на Украине

Российские вооружённые силы продолжили успешные наступательные операции на Херсонском, Запорожском и Угледарском направлениях, вытеснив украинские войска с ключевых позиций и существенно расширив зону контроля.
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