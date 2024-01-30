Захарова заявила, что Запад делает хуже не только российским спортсменам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Москва 24" отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.
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