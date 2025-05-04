Мини-дача 24 м², которая выглядит как драгоценная шкатулка

Эта мини-дача расчитана на проживание одного человека. Заказчица обратилась к дизайнеру Ирине Собыленской с просьбой оформить небольшой дом для своей мамы, который будет построен на том же участке, где сейчас живет семья.
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