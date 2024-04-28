Названа максимальная и минимальная стоимость пасхального стола

Каждый год на Пасху принято собирать праздничное застолье. О том, сколько россияне потратят на минимальный и максимальный пасхальный набор, «Известиям» 29 апреля рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.