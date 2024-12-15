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Квартира, дом, дача

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Невероятно! Семья пенсионеров сберегла дом 19 века в России — как там внутри

Этот деревянный особняк находится в городе Ростов Великий (не путайте с Ростовом-на-Дону) с населением всего 28 тысяч человек.

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Комментарии
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Владимир Петров
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10 час.
АК
Александр Кутуев
Здорово! Молодцы!
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9 час.
Елена Александровна
Приятно когда люди создают, а не разрушают! Замечательно, когда не ноют, а занимаются делом! Не сидят на диване, а работают! Когда не завидуют, а готовы делиться красотой, сберегать красоту созданную другими! Вот это и есть настоящие патриоты России, именно такие укрепляют страну, а не ноющие болтуны! Очень красивый дом и пусть все в этом доме будут счастливы!
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8 час.

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