Невероятно! Семья пенсионеров сберегла дом 19 века в России — как там внутри

Елена Александровна

Приятно когда люди создают, а не разрушают! Замечательно, когда не ноют, а занимаются делом! Не сидят на диване, а работают! Когда не завидуют, а готовы делиться красотой, сберегать красоту созданную другими! Вот это и есть настоящие патриоты России, именно такие укрепляют страну, а не ноющие болтуны! Очень красивый дом и пусть все в этом доме будут счастливы!