Этот деревянный особняк находится в городе Ростов Великий (не путайте с Ростовом-на-Дону) с населением всего 28 тысяч человек.
Невероятно! Семья пенсионеров сберегла дом 19 века в России — как там внутри
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
👍
Ответить
10 час.
АК
Александр Кутуев
Здорово! Молодцы!
Ответить
9 час.
Елена Александровна
Приятно когда люди создают, а не разрушают! Замечательно, когда не ноют, а занимаются делом! Не сидят на диване, а работают! Когда не завидуют, а готовы делиться красотой, сберегать красоту созданную другими! Вот это и есть настоящие патриоты России, именно такие укрепляют страну, а не ноющие болтуны! Очень красивый дом и пусть все в этом доме будут счастливы!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии