Депутат Шеремет заявил о начале вооруженных междоусобиц на Украине

Перестрелка в Киеве между представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины говорит о начале процесса вооруженных междоусобиц в республике.
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