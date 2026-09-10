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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двукратный MVP Адриатической лиги Лука Божич продолжит карьеру в Китае

Лука Божич присоединился к китайскому «Гуандуну». 30-летний хорватский форвард добился наибольшего успеха в Адриатической лиге, где признавался MVP два года подряд (2023-2024), выступая в составе «Задара».

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